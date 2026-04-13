Astăzi, U Cluj și Universitatea Craiova se înfruntă în runda a patra, ambele formații aflându-se la egalitate în fruntea ierarhiei, cu câte 36 de puncte. Deși anticipează o remiză în duelul direct de la Cluj, impresarul crede că oltenii se vor distanța în cele din urmă și vor câștiga campionatul.

Avantajul financiar și organizatoric

Potrivit lui Giovanni Becali, gruparea din Bănie deține argumentele necesare pentru a ridica trofeul la finalul sezonului, agentul evidențiind forța lotului și puterea financiară a patronului.

„Normal ar fi să ia Craiova campionatul. Are lot, are un proprietar privat care investește. Clujul e o echipă care are sponsori buni din Cluj, datorită primăriei, stadionul îl ia gratis... Nu e o echipă privată. Nu are nici banii Craiovei”, a explicat Ioan Becali, potrivit Fanatik.

Totodată, Becali a susținut și că U Cluj dispune de jucători capabili să facă diferența, remarcându-i pe Mendy, Coubiș sau Macalou.

„Sunt doi-trei jucători de la Cluj care trec peste valoarea unor jucători de la Craiova. Și Mendy, și Coubiș, și Macalou. Sunt jucători importanți, care te pot dezechilibra în orice moment", a mai spus impresarul.

Universitatea Craiova are de partea sa și avantajul istorie, care le dă încredere jucătorilor, este convins Ioan Becali.

„Craiova este o echipă care totuși ne-a reprezentat în cupele europene în anii ’80, ce generație! Aveam la echipa națională 6, 7, 8 jucători, scheletul Craiovei. Pare să redevină Craiova aia”, a conchis impresarul.