Meciul care s-ar putea decisiv în economia luptei la titlu este programat luni, la ora 21:30, și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Autocarul Universității Craiova, tractat pe străzile din Cluj-Napoca

Cele două formații au același număr de puncte (36) și ocupă primele două poziții ale clasamentului, la cinci lungimi în fața următoarelor clasate.

Astfel, echipa care va obține victoria va căpăta un avantaj confortabil în lupta pentru titlu.

Deplasarea nu a început deloc bine pentru olteni. Cu o zi înainte de meciul cu U Cluj, autocarul Universității Craiova s-a defectat și a fost nevoie să fie tractat pe străzile din Cluj-Napoca.

O autoutilitară și-a făcut apariția și a tractat autocarul albastru cu înscrisurile Craiovei.

VIDEO Autocarul Universității Craiova s-a stricat