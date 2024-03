Victor Angelescu e gata de deplasare cu Șucu și galeria Rapidului: ”Merg și eu!”

Va fi un meci special pentru Dan Șucu și pentru conducătorii Rapidului, după ce acționarul majoritar a promis că va face deplasarea alături de galerie și va urmări meciul din peluză.

Și Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, se va alătura demersului inițiat de Gigi Corsicanu, fostul lider de galerie de la Rapid.

Victor Angelescu: ”O să merg și eu”

”O să merg și eu cu Dan, am fost puțin răcit, dar mi-am revenit, sper sa nu racesc la loc. Cu Nico nu am vorbit, nu sunt sigur că va veni, pentru că situația este mai ciudată, ținând cont de calitatea pe care o are.

Nu știu dacă e momentul ca el să vină în galerie, dar vom vorbi. Noi știam de aceste discuții. L-am întrebat și știam ce ne-a povestit. Sincer, nu știu dacă au dat tot, nu au fost discuțiile mele personale. Bănuiesc că au fost mai multe și au selectat anumite părți.

Nu cred că a avut discuția respectivă (n.r. cu Colțescu). I-a spus doar să îl liniștească. Noi știm regulamentul, probabil asta a fost, dar mi-e greu să comentez, pentru că nu am luat parte la aceste discuții. Nu există o firmă care să își asume. Am vrut să își asume măcar amenzile. Nu își asumă nimeni absolut nimic”, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.

După ce a pierdut primul meci din play-off, scor 1-2 cu Farul Constanța, Rapid nu-și mai permite pași greșiți și merge la victorie la Craiova pentru duelul cu Universitatea de sâmbătă.

Programul etapei a 2-a din play-off și play-out:

FC Voluntari - Hermannstadt, ora 17:30, vineri

Sepsi OSK - CFR Cluj, ora 20:30, vineri

FC Botoșani - Poli Iași, ora 15:45, sâmbătă

Universitatea Cluj - UTA Arad, ora 18:00, sâmbătă

Universitatea Craiova - Rapid, ora 21:00, sâmbătă

FCU Craiova - Oțelul Galați, ora 14:00, duminică

Farul Constanța - FCSB, ora 21:00, duminică

Dinamo - Petrolul Ploiești, ora 20:30, luni