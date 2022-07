Gigi Becali, ultimul avertisment pentru jucătorul FCSB-ului: „Joacă, bă, fotbal!” 

FCSB s-a întărit în această perioadă de transferuri doar în defensivă. Gigi Becali (64 ani) i-a adus la vicecampioana României pe Rachid Bouhenna (31 ani), liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, și Joyskim Dawa (26 ani), pentru care i-a plătit 350.000 de euro Botoșaniului.

Iar patronul FCSB-ului anunțat că nu mai dorește alți jucători. Singura opțiune deschisă ar fi pentru postul de extremă dreaptă, unde Andrei Cordea (23 ani) nu are concurență.

Gigi Becali: „Dacă vrea Domnul să mai iau, o să iau!”

„Nu mai vreau nimic. Dacă o vrea Domnul să mai iau, o să iau. Primul 11 e făcut, poate pentru Cordea să mai iau o dublură, acolo, dar nu vezi ce se întâmplă în lumea asta? E război și eu să dau banii la fotbal? Până la urmă, am 4 atacanți: Tănase, Ianis Stoica, Dumiter și Mamut.

La fundași centrali, am luat ce am vrut. Vom vedea. Pe Dumiter am dat 350.000! Joacă, bă, fotbal!”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Transferat vara trecută de la Sepsi OSK, Andrei Dumiter a prins 23 de meciuri la FCSB, în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă. La clubul din Sfântu Gheorghe a înscris de două ori și a oferit două pase decisive în 16 partide.

Gigi Becali, declarații la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena

Toni Petrea mai așteaptă întăriri

„Cred că în orice moment ar mai fi nevoie de jucători, mai ales când ai mai multe obiective. Vor fi multe meciuri disputate într-un ritm destul de alert. Cu cât ai un lot mai numeros și valoros cu atât e mai bine.

Vom vedea, căutăm, așteptăm răspunsuri, nu știm momentan dacă vom reuși să mai aducem ceva”, a spus Toni Petrea, pe PRO Arena, la finalul meciului cu Zimbru Chișinău, 6-0.