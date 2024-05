Campioană cu trei etape înainte de finalul sezonului, echipa lui Gigi Becali va primi trofeul după meciul de pe Arena Națională cu CFR Cluj, la care se anunță o asistență-record.

Chiar dacă a anunțat că nu va veni la stadion pentru sărbătoarea de titlu, Gigi Becali s-a răzgândit și, spre surprinderea tuturor, și-a făcut apariția la Arena Națională cu câteva minute înainte de startul partidei.

Întrebat de reporteri, Becali a dezvăluit că a fost rugat de familie să participe la sărbătoarea de titlu.

Gigi Becali: ”M-a rugat toată familia”

„M-a rugat toată familia. Și fetele, și nevastă-mea, și ginerele, mai ales că nepoata mea o să meargă pe stadion. Am zis să vin s-o văd aici. Am zis să merg cu frații mei care s-au rugat pentru mine și care mi-au dat ajutorul să câștigăm titlul ăsta.

Ei sunt frații mei pe care-i iubesc, așa m-au obișnuit ca frați. Am zis să mergem acum ca să dăm slavă”, a spus Gigi Becali, în fața reporterilor prezenți la Arena Națională.

După sărbătoarea de pe teren de la finalul meciului cu CFR Cluj, cei de la FCSB se vor urca în autocarul descoperit și vor parcurge traseul Bulevardul Basarabia - Piața Muncii - Piața Alba Iulia - Piața Unirii - Splaiul Independenței - Str. Vasile Pârvan - Str. Știrbei Vodă - Piața George Enescu (Ateneul Român).

FCSB îi invită pe suporteri să sărbătorească la miezul nopții lângă Ateneul Român, unde va avea loc "cel mai frumos joc de lumini roș-albastre".