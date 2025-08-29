Este vorba despre Vladislav Blănuță, care se află într-o situație disperată la FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu. Echipa a fost retrogradată în Liga 3 din cauza datoriilor și va începe sezonul cu o penalizare record de 94 de puncte, deoarece oltenii nu au achitat restanțele nici până în acest moment.

Gigi Becali l-a refuzat pe Vladislav Blănuță

Vladislav Blănuță, care a avut la U Cluj cel mai bun sezon din carieră sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, își dorește să plece de la echipa lui Mititelu, însă patronul echipei din Bănie nu vrea să renunțe la atacantul de 23 de ani fără a încasa o sumă cu adevărat importantă.

Gigi Becali l-a dorit la un moment dat pe Vladislav Blănuță, pe vremea când fotbalistul era împrumutat la U Cluj, însă, la acel moment, atacantul a spus că nu este interesat de un transfer la FCSB.

Acum, Gigi Becali este în căutarea unui atacant, iar preferatul patronului de la FCSB este Louis Munteanu. Becali a făcut deja o ofertă pentru atacantul de la CFR Cluj, însă este puțin probabil ca Ioan Varga să renunțe la jucător pentru doar 4,5 milioane de euro.

În acest context, Gigi Becali a fost întrebat dacă transferul lui Vladislav Blănuță mai poate reprezenta o opțiune pentru campioana României, însă finanțatorul de la FCSB nici nu a vrut să audă.

”Nu se compară! Nu îl compari pe Blănuță cu Louis Munteanu. Ăsta e atacant de mare clasă, de rasă. Ce crezi? Eu îl iau pe Louis Munteanu că sunt eu disperat? Eu îl iau pe Louis Munteanu să fac bani cu el, mă. Cu Blănuță nu faci bani. În viața mea nu am dat vreodată 4,5 milioane de euro în România. Nu știu dacă voi da vreodată. Ăsta e jucător de clasă,

Louis Munteanu e jucător de mare clasă. Nu comparăm mere cu pere! Nu zic că nu-I Blănuță fotbalist, o fi, dar nu compari cu Louis Munteanu. Ăla inventează goluri, stă prin fața porții pe acolo și deodată, pac, a dat gol, nici nu știi de unde a plecat. O să ajungă el la mine, cred”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

