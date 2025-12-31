Deși, în acest sezon, FCSB a fost departe de forma arătată stagiunea precedentă în campionat și Europa League, aspirațiile patronului roș-albaștrilor sunt la fel de înalte.

Gigi Becali: ”Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League!”

De fapt, Becali și-a pus în cap ca la finalul acestui sezon să pună mâna pe nu mai puțin de trei trofee.

Mai în glumă, mai în serios, Becali a anunțat că vrea ca FCSB să câștige la finalul stagiunii, atât titlul, cât și Cupa României și, surpriză, trofeul Europa League.

În campionat, FCSB se află pe locul 9 în ierarhie, cu 31 de puncte adunate în 21 de etape, la două lungimi în urma celor de la Oțelul, echipa aflată pe ultimul loc de play-off. În Europa League, FCSB este pe locul 27, cu șase puncte, la un punct de Celtic, echipa aflată pe locul 24, ultima poziție care duce la play-off-ul de calificare în optimi.

”Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci. O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League!

Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.

Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

