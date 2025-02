Patronul roș-albaștrilor a fost întrebat și despre rivalele în cursa pentru titlul de campioană.

Gigi Becali: ”Ați văzut Rapid, nu mă interesa, acum echipa joacă!”

Dacă despre Universitatea Cluj, echipa care a fost lider în clasament o perioadă lungă, dar care s-a încurcat cu Poli Iași (scor 2-2) și a ajuns pe locul trei, la egalitate de puncte (45) cu Universitatea Craiova și Dinamo, Gigi Becali spune că nu o ia în calcul în lupta la titlu, finanțatorul de la FCSB s-a răzgândit în ceea ce o privește pe Rapid.

Giuleștenii sunt pe locul șase în ierarhie, cu 39 de puncte, iar Gigi Becali spune că este impresionat de felul în care se prezintă Rapid în ultima vreme, sub comanda lui Marius Șumudică. Declarațiile lui Gigi Becali vin în contextul în care l-a criticat dur pe Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, după ce giuleștenii l-au ”furat” în ultimul moment pe Elvir Koljic. De altfel, Becali o exclude și pe Dinamo din lupta la titlu.

”Nu am văzut, nu mă uit la U Cluj. Mă uitam la CFR și Craiova, acum mă uit și la Rapid. La Dinamo nu mă uit, că nu am nicio treabă, nu pare, nu are cum, nu are forță. Era mai bună, acum văd că nu prea mai are nici calitate la pase, la posesie, nu știu ce se întâmplă. Pe mine nu mă interesează punctele, mă interesează jocul echipei.

Ați văzut Rapid, nu mă interesa, acum jocul echipei.. Joacă! Când joacă echipa, punctele vor exista în viitor. Jocul mă interesează. Ce mă bucură pe mine? Pe mine mă interesează că am luat trei puncte? Pe mine mă interesează jocul echipei în viteză, nu dau șansă adversarului, dacă joc așa cine să mă bată?”, a spus Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palat.

