Gigi Becali nu renunță la preferatul său din Liga 1! O nouă ofertă pentru ca atacantul să ajungă la FCSB săptămâna viitoare

FCSB i-a oferit UTEI, în primă fază, 500.000 de euro la finalul lui 2021 pe David Miculescu (20 ani). Însă oficialii arădeni au refuzat propunerea omului de afaceri. Văzând în atacant un mare potențial, Gigi Becali a plusat și a revenit cu o contraofertă de 600.000 de euro, dar fără a avea succes.

Doar că patronul FCSB-ului nu renumță atât de ușor la Miculescu. Potrivit Fanatik, recent, acesta a înaintat o nouă sumă de transfer pentru jucător, și a licitat 7000.000 de euro pentru vârful de atac. Chiar dacă arădenii au susținut în repetate rânduri că Miculescu nu va pleca sub 1 milionde euro, se pare, potrivit aceleiași surse, că au de gând să accepte propunerea roș-albaștrilor, atacantul urmând să ajungă în lotul lui Toni Petrea de săptămâna viitoare.

Contractul lui Miculescu cu UTA expiră în vara lui 2023. Iar în acest sezon de Liga 1, David Miculescu a marcat 6 goluri în 20 de meciuri. Iar cota sa, conform transfermarkt, este de 700.000 de euro.

Balint: „Miculescu a înțeles ce are de făcut!”

Laszlo Balint a avut numai cuvinte de laudă pentru internaționalul U21 al arădenilor. Fostul antrenor al UTEI a accentuat evoluația lui Miculescu față de sezonul trecut și dedicarea de care dă dovadă la ședințele de pregătire.

„Are toate atuurile, depinde foarte mult de el, cărțile sunt în mâna lui. Văd progesul și schimbarea la Miculescu față de anul trecut. A înțeles ce are de făcut ca să ajungă un fotbalist important, are bagajul tactic necesar. E nevoie și de șansă, în viață în general, dar eu zic că are toate șansele să devină un fotbalist important în fotbalul românesc”, a declarat Laszlo Balint la digisport.

Clasamentul Ligii 1