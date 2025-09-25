Politic a stat mai mult accidentat la FCSB, în timp ce evoluțiile lui Musi de la Dinamo au fost în mare apreciate.

Gigi Becali nu regretă că a renunțat la Alexandru Musi

Totuși, Gigi Becali susține că nu regretă că a renunțat la Musi, chiar și în contextul în care FCSB are probleme cu jucătorii under-21, iar Musi era o soluție pentru respectarea regulii.

Becali a declarat că Musi nu a reușit să confirme că este un fotbalist de nivelul lui FCSB, chiar dacă a primit o mulțime de șanse să o facă.

”Nu îl regret eu pe Musi, nu îmi puneam baza în el. L-am încercat, vă spun ce am gândit. Eu l-am încercat, i-am dat o mie de șanse. Nu făcea față la noi și nici la Dinamo nu prea văd că face față. Tot l-am încercat, l-am încercat, l-am încercat, nu merge, ce să mai...

Ce să fac, ce under, Musi era under? La Steaua, dacă ești, trebuie să fii... nu e momentul să discutăm acum”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Marius Șumudică: ”Underii de la FCSB sunt sub ceilalți și înseamnă mult!”

Marius Șumudică susține că rezultatele slabe ale lui FCSB din campionat sunt cauzate în principal de problemele cu care roș-albaștrii se confruntă la nivelul jucătorilor under-21.

”FCSB-ul suferă, în primul rând, la under, nu poți compara underii nici cu cei ai Rapidului, nici cu cei ai Craiovei. Cu tot respectul pentru băieții care sunt acolo, dar underii de la FCSB sunt sub ceilalți și înseamnă mult”, a spus Șumudică.

