FCSB a bătut Rapid pe Arena Națională, scor 3-1, și a doborât, în același timp, recordul de asistență. Peste 30 de mii de suporteri au fost prezenți la derby-ul din etapa a 17-a a Superligii.

După meci, Gigi Beali a evidențiat faptul că recordurile nu s-au oprit aici, iar din partea FCSB-ului vor exista din ce în ce mai multe, mai ales după victoria împotriva giuleștenilor.

Totodată, latifundiarul din Pipera a precizat că doar meciul cu Rapid se mai poate cataloga drept derby, fiindcă Dinamo se află în eșalonul secund, după ce a retrogradat stagiunea trecută.

Gigi Becali: „De când am intrat eu în fotbal, au fost sub mine la kilometrul 100!”

„(n.r. A fost doborât recordul de asistență. Cât ați încasat din bilete?) Nu știu. De acum încolo o să vedeți recorduri doborâte.

Păi, cu Rapid e derby. Dinamo e în B. Ăsta e derby-ul nostru. Eu când am intrat în fotbal, am înțeles că trebuie să batem Dinamo și Rapid.

I-am băgat prin falimente, atât am bătut la ei prin 20 de ani. De când am intrat eu, au fost sub mine la kilometrul 100”, a spus Gigi Becali.

FCSB - Rapid 3-1

FCSB s-a impus cu 3-1 în fața lui Rapid București, care nu a evoluat așa cum a făcut-o în ultimul timp, în deplasare, pe Arena Națională. Pe stadion au fost prezenți peste 31 de mii de suporteri, care au făcut o atmosferă „de vis”.

Andrei Cordea a deschis scorul pentru FCSB în minutul 14, după o pasă excelentă dată de Tavi Popescu. În minutul 29, Andrea Compagno a majorat diferența, după ce a speculat o eroare în defensiva Rapidului.

„Perla” lui Gigi Becali, Tavi Popescu, s-a impus și el pe tabelă, în minutul 57, după o cursă excelentă făcută de Andrei Cordea până aproape de poarta lui Horațiu Moldovan care i-a pasat, în cele din urmă, decisiv.

Giuleștenii au redus diferența prin Dugandzic din penalty în minutul 76, dar, cu un om în minus, pentru că Morais a luat roșu în minutul 70, nu au mai reușit să modifice scorul de pe tabelă, iar meciul s-a încheiat 3-1.