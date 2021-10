„Să fie mai atentă după US Open!” Simona Halep îi oferă primul sfat Emmei Răducanu, după eșecul britanicei în SUA

Pierzând primul meci după US Open 2021, Emma Răducanu a ratat întâlnirea cu Simona Halep în turul 3 al competiției WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva britanică cu origini românești a cedat în două seturi în fața bielorusei Aliaksandra Sasnovich (100 WTA).

Întrebată ce sfaturi i-ar oferi Emmei Răducanu în situația actuală, a unei jucătoare de 18 ani care se află în circuitul WTA de numai 4 luni, Simona Halep a răspuns, spunând:

„În cazul meu, mi-a luat mult să câștig primul Grand Slam. Nu pot să mă pronunț în legătură cu situația ei. Din experiența mea, i-aș spune să fie mai atentă după un asemenea succes, pentru că, fiind încă atât de tânără, nu ai acea experiență de a câștiga turneele mari. În cazul Emmei, e chiar primul titlu al carierei. În orice caz, nicio jucătoare de vârsta ei nu îți poate spune exact cum se simte să câștigi un astfel de turneu, atât de devreme,” a declarat Simona Halep la Indian Wells, notează Punto de break.

Simona Halep: „Mi-ar plăcea să joc împotriva campioanei de la US Open.”



Deși primul meci direct nu a mai avut loc la Indian Wells, Simona Halep a precizat că i-ar face plăcere să se dueleze cu Emma Răducanu în postura de campioană en-titre a US Open. Următoarea oportunitate de joc ar putea apărea la Cluj-Napoca, în cadrul Transylvania Open.

„Nu am putut vorbi prea multe, dar am felicitat-o pentru performanța incredibilă, atinsă la New York. Ce a făcut e incredibil și sunt foarte fericită pentru ea. E foarte tânără, așadar orice reușește e și mai spectaculos. De acum înainte, orice vine e o provocare, văd că are multă încredere, dar acum va fi ea favorita, în următoarele meciuri. Mi-ar fi plăcut să joc cu ea, fiind campioana US Open, dar sunt sigur că vor mai fi oportunități de joc în viitor,” a adăugat numărul 17 WTA.