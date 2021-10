Mircea Lucescu știe ce jucător îi lipsește naționalei: „Dacă eram mai rapizi, poate îl aveam în echipă!” 

România a pierdut cu Germania, după ce a condus din minutul 9 cu 1-0, în urma golului superb înscris de Ianis Hagi. „Tricolorii” au cedat în a doua repriză, iar Gnabry și Muller au înscris în poarta lui Niță. Golul victoriei a venit după o fază fixă, la care atacantul neamț a fost scăpat din marcaj.

Mircea Lucescu a analizat jocul naționalei, vorbind despre momentul care ar fi putut schimba soarta meciului în favoarea României. Totodată, antrenorul lui Dinamo Kiev a spus că jocului îi lipsește ceva, spunând că un jucător precum Karim Adeyemi, fotbalistul german cu origini române, ar fi fost ideal.

„Dacă eram mai rapizi, poate îl aveam în echipă!”

„Golul lui Ianis a fost frumos, dar nu e de ajuns. Am avut speranțe, poate dacă marcam al doilea gol atunci la 1-0, am avut o situație foarte bună, câțiva centimetri au lipsit ca să facem 2-0. La 2-0 era cu totul altfel.

Am jucat bine, echipa s-a organizat bine, am jucat împotriva lui Bayern, știu ce forță are de joc, sigur că aici a fost cu totul altceva. Echipa a pornit de la ideea de a face un meci nul, a durat până când a fost de ajuns o scăpare la cornerul acela, Muller s-a infiltrat între jucătorii noștri și a marcat. Echipa ar fi meritat un meci nul.

Jocul a fost mult mai bun, mai lipsește ceva. Poate lipsește cel mic, nigerianul român, dacă am fi fost mai rapizi, poate că l-am fi avut în echipa noastră.

Va fi un meci de fotbal cu Armenia, e care pe care, armenii nu au mai fost în situația asta, au și ei o șansă deosebită și au o echipă bună. Va fi greu, dar la cum i-am văzut jucând, sunt convins că vom lua cele trei puncte importante”, a spus Mircea Lucescu.