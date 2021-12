Gigi Becali, drastic în privința unui lider de la FCSB: "Așa nu o să mai meargă!"

În vara aceasta, Claudiu Keșeru (34 ani) a revenit la FCSB la insistențele lui Edi Iordănescu. Iar cu fostul antrenor al roș-albaștrilor, atacantul a avut un randament foarte bun, marcând încă din primul meci, cu Dinamo, 6-0.

Însă, de la venirea lui Toni Petrea, Keșeru nu a mai izbutit să înscrie, vârful confruntându-se cu probleme medicale. La toate aceste lucruri, se adaugă și forma sportivă ridicată a lui Ianis Stoica (19 ani), care i-a salvat pe roș-albaștrii cu golurile sale.

Chiar dacă a marcat de 4 orii în 11 meciuri din Liga 1, Gigi Becali nu este mulțumit de jocul lui Keșeru și îl avertizează pe orădean că trebuie să-și revină. Totodată, patronul FCSB-ului îi reamintește atacantului că încasează 25.000 de euro lunar și că evoluțiile sale ar trebui să fie mai bune.

„Vreau să vă mai zic ceva de Keșeru că nu vreau să vă las să mă întrebați voi de el. Nu prea sunt mulțumit. Când a venit am zis că am dat lovitura. Nu înțelesesem eu de ce nu prea s-au mai bătut bulgarii să îl țină. După cum a jucat în primele meciuri am zis ca e super atacant de echipe mari de tot.

Dar acum am înteles de ce nu prea mai este luat nici pe la națională și nici de ce bulgarii nu s-au bătut să îl țină. Însă, vreau mai mult de la Keseru. Eu sper că el înțelege. Nu joacă la mine pe 2 euro. Vreau mult mai mult. Așa nu prea o să mai meargă”, spus Gigi Becali pentru prosport.

