Chiar dacă FCSB traversează un sezon modest și se află pe locul 9 după 18 etape, Gigi Becali este convins că echipa sa va triumfa în derby-ul cu Dinamo, principalul argument fiind valoarea celor două loturi.

Gigi Becali: "Boateng ar fi singurul de la Dinamo care ar juca la FCSB"



Întrebat ce jucător de la Dinamo ar putea fi titular în actuala echipă a lui FCSB, Gigi Becali l-a nominalizat doar pe fundașul central Kennedy Boateng (29 de ani). În schimb, omul de afaceri nu crede că fotbaliști precum Cătălin Cîrjan sau Eddy Gnahore ar putea intra în primul 11 al campioanei.



"Cîrjan? Nu ar juca titular la FCSB. E adevărat, e jucător tehnic, îmi place ca fotbalist, dar nu e de anvergura pe care o vreau eu. E mic, n-are forță.



E posibil ca fundașii centrali. Să zicem că Boateng ar juca în situația în care suntem acum. Să zicem că un fundaș central de la Dinamo ar putea juca la noi. În rest, n-are cine să joace la noi.



Gnahore? Nu îl pun în locul lui Șut. Puteam să-l iau pe Gnahore, rămăsese liber", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. După 18 etape, roș-albaștrii au bifat șase victorii, șase remize și șase eșecuri și se situează la două lungimi de play-off.



Dinamo completează podiumul cu 34 de puncte. Echipa lui Zeljko Kopic a înregistrat nouă victorii, a consemnat șapte rezultate de egalitate și a fost înfrântă de două ori.

