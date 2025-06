După ce varianta de a-l include pe Ianis Stoica (22 de ani) de la Hermannstadt în tranzacție a picat, Becali s-a reorientat și a făcut o nouă ofertă pentru Dinamo. E gata să-l cedeze pe Alexandru Musi + încă 700.000 de euro pentru a pune mâna pe Dennis Politic.



Oferta patronului de la FCSB este de câteva zile pe masa lui Dinamo, așa cum a anunțat și Sport.ro, și a fost analizată la nivel de acționariat. Totuși, momentan, Dinamo nu a dat niciun răspuns.



Becali crede că Dinamo îl poate transfera în continuare pe Ianis Stoica de la Hermannstadt. E convins că sibienii ar accepta o propunere de transfer pentru un milion de euro după Campionatul European U21.



Gigi Becali, detalii despre negocierile pentru Dennis Politic



”Nu mai am nimic de patru zile, nu am mai vorbit nimic. De când a căzut transferul lui Ianis Stoica, nu am mai vorbit nimic. Le-am zis: ’Dacă vă dau un jucător de 20 de ani, mie îmi dați unul de 25’. Musi are și perspectivă să fie mai bun decât Politic și vă dau și bani’. Eu nu fac de fraier, nu mă mai interesează jucătorii tinei. Pe mine, mă interesează numai Liga Campionilor, totul numai pentru asta. Nu mă interesează să cumpăr jucători tineri, nu îi mai aștept. Dacă iau în partea aia, iau ca un semn de concurență, poate îl motivează pe Popescu.



Eu aș prefera ca George Popescu să fie ăla de la 18 ani, care rezolva meciuri. Văd că la 18 ani, era mult mai bun decât acum. Nu știu ce se întâmplă, e problema lui. Mihai mi-a zis că el are încredere că George Popescu e foaarte bun, foarte talentat și are încredere că anul ăsta va fi super bun. Dacă Mihai a zis așa, eu am încredere în ce spune MM.



Așa am înțeles (n.r. de Ianis Stoica). Pe mine nu m-a mai interesat, eu am vorbit atunci, după aia nu am mai vorbit. Am înțeles că au vorbit cei de la Dinamo.



Eu le-am spus așa celor de la Dinamo: ’Eu vă dau banii, 700 de mii, aveți banii în cont’. Le-am zis așa: ’Mai puneți 300.000 și vi-l dă. La ora asta e Becali la mijloc. Când e Becali la mijloc, tot timpul se vrea 3-400 de mii în plus. Când va ieși Becali, o să îl luați cu un milion’. A fost oferta de la mine. E normal să crească prețul când sunt eu la mijloc, pentru că sunt omul care atunci când vrea un jucător plătește, dar am și eu o limită. Oferta era de un milion”, a spus Becali, la Digi Sport.



Dennis Politic a fost transferat de Dinamo în 2023, imediat după ce ”câinii” au promovat în Superliga României. În sezonul 2023-2024, a contribuit decisiv la salvarea echipei de la retrogradare, fiind golgeterul echipei, cu opt reușite.



Evoluțiile sale bune au continuat și în acest sezon, în care a reușit să marcheze de șase ori și să ofere alte două pase decisive, cu toate că a fost măcinat și de câteva accidentări.