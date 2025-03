Adrian Șut a marcat unicul gol al meciului cu Universitatea Craiova. Mijlocașul lui FCSB a șutat splendid cu piciorul stâng din afara careului, iar bucureștenii și-au asigurat clasarea pe primul loc la finalul sezonului regulat.

Gigi Becali anunță salarii de 20.000 de euro pentru Adrian Șut și Juri Cisotti

După meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali a anunțat că a decis să îi mărească salariul lui Adrian Șut - de la 15.000, la 20.000 de euro lunar. În aceeași situație se va afla și Juri Cisotti, care este descris de omul de afaceri drept cel mai bun jucător de la FCSB.

"Am vorbit alaltăieri cu Șut. Era lângă MM. L-am întrebat cum se simte și cât are salariu. A zis că 15.000. Am dat telefon lui Vali Argăseală și am zis: 'De mâine are 20.000'.

Cel mai folosit jucător, cel mai uzat, cel mai de bază jucător de ce să aibă 15.000 când alții au 20-25.000? De ce să aibă Băluță 20.000 care ratează din 3 metri? Îi fac și lui Cisotti 20.000 ca să fie dreptate", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Adrian Șut, gol splendid în FCSB - Univ. Craiova



Căpitanul lui FCSB a făcut o singură atingere și a șutat în forță cu piciorul mai slab, stângul. Laurențiu Popescu nu a putut face nimic pentru a respinge.



După hora tradițională de după golurile lui FCSB, Șut a mers în fața unei camere, a făcut un "T" folosindu-se de degete și s-a uitat către cer. Cel mai probabil, căpitanul s-a gândit la tatăl său, care a decedat în luna octombrie a anului trecut, la o zi după un derby Dinamo - FCSB 0-2.

Șut a deblocat tabela de pe Arena Națională în minutul 30. Chiricheș a recuperat în jumătatea adversă după un duel cu Baiaram și a trimis o diagonală pentru Valentin Crețu, care a pasat către Adrian Șut, nemarcat la aproape 25 de metri de poarta lui Laurențiu Popescu.

Șut a recurs la un mod similar de celebrare a golului și în ianuarie, la victoria cu Qarabag din Europa League, 3-2. Atunci, mijlocașul reușea o dublă.