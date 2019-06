Gigi Becali a batut palma cu Hagi pentru un transfer! Anunt de ULTIMA ORA: "Am trimis emisar sa discute cu baiatul, ca e in vacanta!"

Gigi Becali s-a inteles cu Gica Hagi pentru transferul lui Bradley De Nooijer! Insa mai trebuie sa il convinga si pe fotbalist! Patronul FCSB a dezvaluit ca a trimis "emisar" dupa De Nooijer.

Becali: "M-am inteles cu Hagi, am trimis emisar dupa baiat"



Gigi Becali sustine ca are un acord cu Gica Hagi pentru achizitionarea fundasului olandez. De Nooijer trebuie sa-si dea si el acordul.

"De Nooijer...am trimis un emisar sa il convinga, ca e plecat in stranatate. Daca il convinge, ne-am inteles! Eu cu Hagi m-am inteles", a spus Gigi Becali la Digi.

Cine este Bradley De Nooijer



Bradley De Nooijer are 21 de ani si evolueaza pe postul de fundas stanga. El evolueaza de doua sezoane in Romania si a bifat 53 de meciuri in Liga 1, fara sa marcheze vreun gol.

De Nooijer a fost crescut de FC Dordrecht si a jucat timp de un sezon in liga a doua olandeza, bifand 36 de aparitii.

El a sosit la varsta de 19 ani la FC Viitorul, fiind adus liber de contract.

De Nooijer are un trofeu in palmares: Cupa Romaniei, cucerita in acest sezon cu Viitorul.