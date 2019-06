Primul antrenor care a refuzat CSA Steaua: "Imi pare rau, am alte activitati acum". Comandantul Clubului Sportiv al Armatei a confirmat

CSA Steaua a ratat promovarea in liga a 3-a pentru al doilea an la rand, iar Marius Lacatus si-a dat demisia de la carma echipei.

CSA Steaua a ratat promovarea in liga a 3-a pentru al doilea an consecutiv si a ramas fara antrenor. Marius Lacatus si-a dat demisia de la carma echipei Armatei. Formatie cu un buget extrem de mare pentru liga in care joaca, CSA cauta acum antrenor. Comandantul Clubului Sportiv al Armatei a dezvaluit numele primului tehnician care a refuzat propunerea.

Balint a refuzat propunerea CSA



Primul antrenor care a spus "pas" ofertei venite din Ghencea este Gabi Balint, fost campion al Europei cu Steaua. El a transmis ca prefera sa isi continue actualele activitati, intre care si cea de analist sportiv.

"Sunt cateva nume pe lista noastra de antrenori, nu mai mult de 2-3 la momentul de fata, cu unii dintre ei incercam sa discutam cat mai repede astfel incat sa cerem un punct de vedere. Sunt discutii de tatonare. Intrucat au fost vehiculate niste nume ieri, l-am sunat personal pe Gabi Balint vizavi de antrenor si mi-a spus ca activitatile curente il impiedica sa se implice in viata echipei, deci nu este o varianta pe care sa o luam in calcul", a spus colonelul Bixi Mocanu, seful CSA Steaua.

Narcis Raducan a fost propus la CSA



Un alt nume propus este cel al lui Narcis Raducan, spune Bixi Mocanu. Conducerea CSA vrea, insa, un altfel de antrenor.

"Ne dorim un antrenor cu background stelist, care sa fi jucat la Steaua, sa aiba contact cu echipa si sa fie fost jucator de mare caracter sau antrenor de mare caracter, ca Lacatus si Iovan", a mai spus Bixi Mocanu.