FCSB l-a adus momentan la echipă pe Andre Duarte, cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, venit liber de contract de la Ujpest FC, iar în acest moment se închide mutarea lui Ofri Arad.



Israelianul este, în fapt, înlocuitorul lui Adrian Șut, care a plecat la Al Ain în primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite în timp ce gruparea roș-albastră era în stagiul de pregătire din Antalya.



Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus”



Dar înainte de Ofri Arad, a existat un alt mijlocaș pe lista lui FCSB. Ar fi fost vorba de Filipe Soares (26 de ani), un portughez cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate.



Dar mutarea lusitanului a picat, iar Gigi Becali a explicat motivul într-un scurt interviu oferit pentru Pro TV și Sport.ro.



”O singură declarație de a mea și de la 500.000 de euro au vrut 1.000.000 de euro”, a semnalat patronul lui FCSB, care s-a retras, ulterior, din cursa pentru portughez.



Iar acest lucru l-a determinat pe Becali să adopte un ton reținut în momentul în care a vorbit despre Ofri Arad: ”Numai MM știe, merg pe mâna lui, voi îl știți, el îl știe, eu nu îl știu deloc”.



Ce urmează pentru FCSB



Pentru FCSB urmează meciul de vineri seară cu FC Argeș în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



După 21 de runde disputate în campionat, gruparea roș-albastră ocupă poziția a 9-a în clasament cu 31 de puncte. Opt victorii și șapte rezultate de egalitate a bifat FCSB, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.

