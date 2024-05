Gicu Grozav are contractul pe masă! "Este aproape să semneze"

Laszlo Balint, antrenorul ploieștenilor, a confirmat că fotbalistul este foarte aproape să semneze un nou contract cu "Lupii galbeni" și astfel a adus liniște fanilor îngrijorați de posibila plecare a atacantului.

Cu nouă goluri marcate în acest sezon, Gicu Grozav s-a impus ca unul dintre cei mai importanți marcatori din lotul Petrolului. Cu contractul actual expirând în vară și cu interesul altor echipe pentru serviciile sale, clarificările lui Balint aduc o gură de aer proaspăt suporterilor.

”Sunt jucători care sunt la final de contract, dar din câte știu lui Gicu Grozav i s-a propus prelungirea contractului și este aproape să semneze. Și din câte știu mai sunt și alți jucători în această situație. O să vedem după ultima etapă cine rămâne”, a declarat Balint, conform Digi Sport.

500.000 de euro este cota de piață estimativă a fotbalistului, conform site-urilor de specialitate.

Balint: "Vom avea concurență"

În ciuda clasării echipei pe locul 11 în SuperLiga României, antrenorul este hotărât să îmbunătățească lotul și să-și atingă obiectivele pentru sezonul următor. Planurile de transferuri și strategiile de pregătire sunt deja în discuție și se pregătește terenul pentru o vară "fierbinte" în ceea ce privește transferurile.

”Din această săptămână am început să discutăm despre strategia pentru sezonul viitor și am început să ne gândim la un program, dar și la tot ceea ce înseamnă jucătorii pe care vrem să-i atragem la echipa noastră. Nu va fi ușor pentru că știm că vom avea concurență, dar am mare încredere în conducere.

O să ne aștepte o vară intensă, dar cred că putem să îmbunătățim lotul, dar și să facem o pregătire, din fericire avem timp. Vreau să începem bine sezonul și nu aș vrea să mă hazardez în declarații, cum că vrem să jucăm în play-off. Vreau să vedem pe ce bazăm...”, a adăugat Balint.

