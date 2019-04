Gica Popescu va fi executat silit de banca cu care a pierdut procesul. Vezi care este motivul

Consilierul onorific al premierului Dancila va fi executat silit de banca la care s-a imprumutat pentru a finanta una dintre afacerile sale.

Gica Popescu a deschis, in 2010, in cartierul bucurestean Rahova, un "supermarket concept" care se numea Doldora Bazar si in care a investit 10 milioane de euro. Constructia era ridicata pe terenul ocupat anterior de o fabrica de vopsele.

O parte din suma, adica 2 milioane de euro, a provenit dintr-un imprumut bancar, facut impreuna cu sotia sa, Luminita, si cu doi parteneri de afaceri (Valentin-Marius Roates si George Saguna), la sucursala din Romania a unei importante banci turcesti. „Oamenii din ziua de azi nu mai merg la muzee, dar se duc in mall. Noi am dorit sa reeditam ceea ce se intampla aici acum 100 de ani, cand taranii veneau cu carutele si vindeau direct din ele. Am adus istoria in prezent”, declara Popescu in momentul deschiderii afacerii. Partenerii sperau sa umple suprafata de 7.000 de metri patrati cu magazine si tarabe inchiriate cu 30 de euro/mp/lunar (aproximativ 190 de euro pentru un stand de 6,3 mp), pret comparabil cu chiriile practicate in mall-urile din Bucuresti.

Insa, afacerea fostului fotbalist nu a reusit, din moment ce magazinul sau era amplasat intr-o zona periferica a Capitalei, in apropierea caruia mai functionau un mall si mai multe centre comerciale.

Ulterior, jumatate din spatiu a fost transformat in supermarket simplu, care nici el nu a supravietuit confruntarii cu piata. La trei ani de la inaugurare, bazarul lui Popescu s-a inchis, iar firma care il administra a intrat in insolventa si, in final, in faliment. Banca a cerut returnarea sumei imprumutate si a apelat la instanta pentru a o recupera integral, dupa ce fostul fotbalist nu a putut onora plata. Vineri, Sectia II Civila a Judecatoriei Sectorului 1 a incuviintat executarea silita a sotilor Popescu.

"Admite cererea. Incuviinteaza executarea silita. Fara cale de atac. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin grefa instantei, azi, 12.04.2019. Incheiere finala (dezinvestire)”, se specifica in solutia instantei.

