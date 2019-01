Cel mai asteptat anunt al Simonei Halep inainte de primul meci de la Australian Open

Meciul dintre Simona Halep si Kaia Kanepi (70 WTA) va avea loc marti, de la ora 10:00 (ora Romaniei)

Simona Halep le-a marturisit jurnalistilor de la Melbourne ca se simte foarte increzatoare inainte de debutul la Australian Open 2019. Durerile de la spate au disparut.

Romanca din fruntea clasamentului mondial se pregateste pentru primul turneu de Grand Slam al anului, acolo unde in primul tur va da peste cosmarul de la US Open 2018, Kaia Kanepi, locul 70 WTA.

Totusi, Simona s-a antrenat la nivel maxim in ultimele trei zile si spune ca nu mai are nicio problema medicala. "Am fost la suta la suta in ultimul meci. Ma simt bine, ma simt sanatoasa. M-am antrenat foarte bine in aceste zile si abia astept sa incep turneul. Sunt foarte motivata sa fac un turneu bun si am incredere in mine", a declarat Simona la conferinta de presa sustinuta la Melbourne.

Ea va evolua in primul meci la AO 2019, marti, incepand cu ora 10, ora Romaniei, fiind primul meci din sesiunea de seara pe Margaret Court Arena.