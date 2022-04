Gică Popescu, gata să își transfere fiul la altă echipă. Mesaj pentru Hagi: "Trebuie să joace ca să crească!"

Gică Hagi, managerul tehnic al Farului, consideră că tânărul mijlocaș defensiv, format în academia sa, nu este pregătit să evolueze constant la prima echipă, susține tatăl său, Gică Popescu, președintele grupării dobrogene.

Gică Popescu, gata să își transfere fiul la altă echipă

Gică Popescu spune că nu este în totalite de acord cu decizia lui Hagi și susține că orice fotbalist are nevoie să joace pentru a se dezvolta. Având în vedere lipsa meciurilor oficiale, "Baciul" ia în calcul să îl transfere pe Nicolas la o altă echipă, chiar din vară.

"Știu de ce nu joacă. Are un talent uriaș, dar din punct de vedere fizic, Gică a considerat că încă nu este pregătit să facă față la Liga 1. (n.r - Ești de acord cu el?) Pe jumătate. Un jucător, ca să poată să crească, trebuie să joace. Nu poate să stea pe bancă și să crească. N-ai cum! Când eram la Craiova, eram la fel ca Nico. Dar am jucat și am crescut. Dacă stai pe bancă...

Nico trebuie să joace de la anul. Că va juca la Farul, că va juca la Steaua... da, trebuie să îl duc în altă parte. Trebuie să joace, Dumnezeule! Nu mă cert cu Gică niciodată. Ne contrazicem doar. Dacă nu e pregătit, poate să meargă la un alt nivel să joace pentru a crește. Numai dacă joci crești", a spus Gică Popescu, la Digisport.

Nicolas Popescu, născut pe 2 ianuarie 2003, a reușit recent să se califice alături de naționala U19 a României la Campionatul European din 2023. Mijlocașul defensiv a fost folosit în toate cele trei partide de la Turul de Elită, cu Georgia (5-1), Croația (2-1) și Islanda (0-3).