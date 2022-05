Gică Hagi recunoaște supremația adversarelor din playoff: „Nu pot să fiu fericit când nu câștig! Jucătorii merită și ei bonusuri”

Farul Constanța a bifat al treilea eșec consecutiv, 0-1 cu CFR Cluj, după înfrângerile cu 0-3 cu Universitatea Craiova și 0-4 cu FCSB. Gică Hagi (57 ani) a mărturisit că, deocamdată, echipa sa nu este favorită cu cele trei pretendente la titlu din acest sezon și că nu este mulțumit când Farul pierde. Cu toate acestea, „Regele” a mărturisit că va miza pe același nucleu de jucători tineri în continuare, în procesul de construire a unei formații puternice la Constanța.

Gică Hagi: „E primul an de când m-am întors”

„Știam că întâlnim o echipă experimentată, pragmatică, puternică. Noi am încercat să facem fotbalul nostru, să ne impunem, să avem o posesie bună. Am încercat să facem cât putem și noi, că jucem cu echipe puternice. Am avut și șansa noastră, dar felicităm adversarul și îi urăm succes în lupta pentru campionat.

Când nu câștig, eu nu pot să fiu fericit. Chiar dacă echipa mea a încercat și a făcut un fotbal bun. Sunt meciuri de playoff, meciuri grele, în care nu poți să fii favorit. E primul an de când m-am întors, echipa e nouă, e în construcție. Mergem înainte, încercăm să construim o echipă bună.

Când am câștigat campionat și Cupa aveam 21 ani și 4 luni media. Când e vorba de noi, le uitați foarte ușor. Am o singură strategie: să câștig fiecare meci și să fim mai buni în fiecare zi”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului cu CFR Cluj.

Întrebat dacă obiectivul este locul 4, antrenorul Farului a răspuns ferm și a preciat că echipa sa va încerca în ultimele 3 meciuri să o depășească pe FC Voluntari, care are 2 puncte avans.

„Avem de ce se luptăm, e normal, se pierd bani. Jucătorii merită și ei bonusuri”, a precizat Hagi.