Gică Hagi, mulțumit după victoria uriașă obținută de Farul în fața FCSB-ului: „Am făcut un meci foarte bun!”

La capătul unei prime reprize în care nu a arătat nimic, trupa lui Toni Petrea era condusă cu 1-0. „Roș-albaștrii” nu au fost capabili să revină nici în partea a doua, iar Farul Constanța s-a impus cu 2-0.

În urma rezultatului înregistrat duminică seară, FCSB s-a depărtat la 11 puncte de liderul CFR.

La finalul partidei, Gică Hagi și-a felicitat jucătorii pentru jocul făcut împotriva vicecampioanei.

„E o victorie muncită. Tactic am stat bine, am ştiut să ne apărăm. Şi le-am zis înainte de meci că dacă vrei să câştigi trebuie să marchezi. Am ieşit cu gândul de a marca.

Am făcut un meci defensiv foarte bun şi ofensiv pe contraatac, atacuri rapide... binişor. Am făcut ce trebuie şi am câştigat. Am avut ocazii mari. Dacă cu Piteşti am avut ghinion, acum a intrat.

E o victorie importantă, o victorie cu trei puncte mari, pentru că ne-au lipsit şi cei şase jucători. Mai sunt două meciuri grele. Suntem optimişti, credem în noi, arătăm bine. Sunt finale şi trebuie să ştii să le joci”, a spus Hagi la finalul meciului cu FCSB.

Etapa următoare, pentru FCSB urmează deplasarea la FC Argeș (03 februarie, ora 21:00), în timp ce Farul Constanța va primi vizita lui FC Botoșani (03 februarie, ora 18:00) .