Gică Hagi, mesaj public pentru Fiorentina în ceea ce îl privește pe Louis Munteanu

Crescut la Academia Hagi, Louis Munteanu a fost vândut în septembrie 2020 la Fiorentina, pentru 1,7 milioane de euro. Atacantul născut în Vaslui a jucat constant pentru echipa Primavera a italienilor, însă nu a debutat la prima echipă, iar anul trecut a fost împrumutat pentru un sezon înapoi la Farul.

Gică Hagi vrea să îl păstreze pe Louis Munteanu încă un an

Deși nu are o opțiune de transfer definitiv, Gică Hagi spune că și-ar dori să îl mai păstreze încă un an pe Louis Munteanu, sub formă de împrumut. Totuși, managerul tehnic al Farului recunoaște că totul depinde de Fiorentina.

"Vorbesc public acum și cred că mă aude toată lumea. Mi-aș dori să mai stea cu noi. Depinde de Fiorentina, nu de noi. Probabil el mai are încă 2-3 ani contract cu Fiorentina. Eu ce să zic? Lucrurile se văd în fotbal.

El a venit la noi, a jucat foarte bine, a avut momente extraordinare. E un nouar, care acum învață să joace și bandă stângă. O face foarte bine, se obișnuiește și e un jucător foarte bun", a spus Gică Hagi, la Digisport.

Recent, Louis Munteanu a fost convocat în premieră la naționala de seniori a României. Atacantul Farului a fost rezervă neutilizată în meciurile cu Andorra (2-0) și Belarus (2-1).

În 21 de meciuri jucate la Farul Constanța în acest sezon, Louis Munteanu a marcat cinci goluri și a oferit cinci pase decisive. Ultima sa reușită s-a consemant în cel mai recent meci din play-off, 3-2 contra Universității Craiova.

600.000 de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

Gică Hagi dezvăluie înțelegerea cu Denis Alibec

Gică Hagi spune că are o înțelegere cu experimentatul atacant: Alibec va juca doar pentru Farul în România, iar în cazul unei oferte din străinătate va fi lăsat să plece gratis.

"Noi avem un acord cu Alibec din vară. În România joacă numai la noi. Dacă de afară are ceva bun, să fie sănătos, să-i fie bine. Da, pleacă liber în vară dacă are de afară, dar în România va juca numai pentru noi", a spus Gică Hagi, la Digisport.