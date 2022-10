Gică Hagi, mai sincer ca niciodată după victoria cu FC U Craiova: "Am luat prea mult în seara asta, am avut noroc". Ce spune despre titlu

FC U Craiova a început mai bine și a deschis scorul după doar 8 minute, prin Baeten. Farul a egalat în minutul 35, grație golului splendid marcat de Borza, iar Mihai Popescu a adus victoria în minutul 51.

Gică Hagi, mai sincer ca niciodată după victoria cu FC U Craiova

După meci, Gică Hagi a recunoscut că FC U Craiova ar fi meritat mai mult, iar echipa sa a avut mult noroc. În ceea ce privește titlul, managerul tehnic al Farului a explicat că nu se poate gândi la acest obiectiv dacă echipa va avea aceleași prestații ca în meciul din Bănie.

"Rezultatul e excelent pentru noi. Am avut puterea de a reveni de la 0-1 contra unei echipe talentate, care ne-a pus în dificultate mare. Am arătat că știm să și luptăm. Portarul e și el jucătorul nostru, a făcut un meci mare, e într-o formă bună și mă bucur pentru el. În rest, eu cred că am fost dominați, Craiova a avut multe ocazii.

Asta e, am avut noroc. Avem meritul că am revenit de la 0-1, am luat trei puncte importante, care se pun în clasament. În rest, felicitări Craiovei, a jucat foarte bine. Din păcate, noi n-am fost cei care eram înainte.

Nu mă gândesc la niciun obiectiv. Obiectivul e de a intra în play-off. După aceea, ne puteți lua și pe noi în calcul, dar nu la cum am jucat în seara asta. Am luat prea mult în seara asta, Craiova merita mai mult", a spus Gică Hagi.

Farul Constanța ocupă primul loc în Superliga, cu 37 de puncte strânse în 16 etape, la opt lungimi peste Rapid, care are un meci mai puțin. De partea cealaltă, FC U Craiova e pe 13, cu 16 puncte.

În runda următoare, Farul va primi vizita lui CS Mioveni, în timp ce FC U Craiova o va înfrunta pe campioana CFR Cluj, în deplasare.