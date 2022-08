Gică Hagi e neînvins în Superliga, dar tot nu e mulțumit: "Trebuia să câștigăm toate meciurile!". Ce spune despre Alibec

La finalul partidei, Gică Hagi s-a arătat nemulțumit de rezultat, considerând că echipa sa a controlat partida și ar fi meritat să obțină cele trei puncte.

Gică Hagi, nemulțumit după Farul - FC Hermannstadt 0-0

Managerul tehnic al Farului a vorbit și despre revenirile unor jucători precum Alibec, Băluță, Benzar sau Louis Munteanu la echipa sa, explicând de ce recurge la astfel de transferuri.

"Trebuia să avem maximum de puncte până acum, dar din păcate nu a venit din anumite motive golurile sau victoriile. Eu zic că echipa s-a exprimat bine. Poate prima repriză nu așa de bine, dar a doua repriză mult mai bine și puteam să câștigăm la fel ca data trecută. Au avut și ei ocazii, dar per ansamblu foarte multe ocazii am avut noi, am dominat meciul, am avut controlul ritmului, al intensității. Am luat puțin, dar asta e, așa e fotbalul.

Provocarea noastră e să încercăm să aducem jucătorii pe care îi știm și au nume într-o stare fizică foarte bună, să se simtă bine pe teren. Încercăm să facem lucrurile bine, calculate și cred că suntem pe drumul cel bun.

De VAR nu am ce să comentez. Face parte din joc, asta e. N-am ce să comentez.

Toate meciurile le-am dominat, am controlat, noi am avut posesia, adversarul se rezumă să facă un atac rapid și atât. Noi dictăm ritmul și intensitatea jocului în toate meciurile. Da, nu am câștigat ultimele trei meciuri pentru că am ratat, dar eu zic că jocul nostru nu a suferit. Eu zic că suntem aceiași și drumul pe care mergem e bun. Suntem dezamăgiți că n-am luat toate punctele, dar asta e. Ocazii am avut singuri în fața porți, dar asta e.

Eu știu ce calitatea au jucătorii. Ați văzut Băluță ce calitatea are. El a avut fracturi, nu a putut să joace. Asta a fost problema la el, nimic altceva. De ce luăm jucătorii? Pentru că nu avem bani foarte mulți și trebuie să găsim o strategie, să îi refacem și să joace foarte bine. Dacă aveam bani, probabil cumpăram și noi. N-am avut niciodată. Încercăm să aducem copii din academie, să facă față la Liga 1. În rest, jucătorii care au valoare nu uită fotbalul, poate să treacă peste un moment mai nefericit. Important e să te ridici, să nu cedezi și să faci întotdeauna ce iubești. Pe Denisv Alibec l-am văzut fericit pe teren azi, e fericit cu noi", a spus Hagi.

În urma rezultatului înregistrat la Ovidiu, Farul Constanța și FC Hermannstadt au câte 9 puncte și ocupă locurile 2, respectiv 3.

În runda următoarea din Superliga, Farul va primi vizita lui FC Voluntari, luni, de la ora 19:30.