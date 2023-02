După 25 de etape, Farul Constanța a obținut, în acest sens, 52 de puncte din 75 posibile. Echipa lui Gică Hagi a înregistrat, astfel, 15 victorii, șapte rezultate de egalitate și doar trei înfrângeri.

Gică Hagi are gânduri mărețe la Farul Constanța! Ce își dorește antrenorul

Tehnicianul și fostul jucător, Gică Hagi, a vorbit despre dorințele sale cele mai mari la Farul Constanța, evidențiind că vrea să creeze o grupare competitivă atât la nivel național, cât și pe plan internațional.

„La Farul este un proiect în care am plecat la un drum pe foarte mulți ani. Am plecat pe un drum foarte important de a construi o echipă, un club puternic. Noi nu suntem încă în postura şi la nivelul la care am atins lucrurile cele mai bune. Suntem în dezvoltare pe toate planurile, atât administrativ, cât şi tehnic. Vrem să ne dezvoltăm cât mai mult, să ajungem o echipă europeană.

Să fim o echipă care să participe în Europa, să fim un club care să fie printre cele mai bune din România. Cred că drumul pe care suntem e foarte bun şi noi sperăm ca echipa, în fiecare zi, să facă ceva în plus, să devină mai bună, să aducă lucruri mai bune. Bineînţeles, bugetul, cât şi partea tehnică... să fie o echipă care să ajungă să se bată cu cele mai bune din România şi să se ducă în Europa.

Ăsta este gândul meu, ăsta a fost gândul nostru de când am făcut această unire la Constanţa”, a spus Gică Hagi în cadrul unei conferințe de presă.

În următoarea partidă, Farul Constanța se va întâlni cu Petrolul Ploiești la Ovidiu sâmbătă, 18 ianuarie, de la ora 20:00. Ultima confruntare dintre cele două echipe a fost în turul campionatului, atunci când trupa lui Gică Hagi s-a impus cu 3-1 pe Stadionul „Ilie Oană”, în deplasare.

Farul, în perioada de mercato din iarnă

Veniri - Kevin Boli (Coasta de Fildeș, Franța / 31 de ani / fundaș central / FC Botoșani / liber de contract), Mateus Criciuma (Brazilia / extremă dreapta / 23 de ani / FC Botoșani / liber de contract), Nicolas Popescu (România / 20 de ani / închizător / FC Voluntari / liber de contract), Rolandas Baravykas (Lituania / 27 de ani / fundaș dreapta / "U" Cluj / liber de contract), Gustavo Marins (Brazilia / 20 de ani / Gremio Porto Alegre U20 / liber de contract)

Plecări - Alexi Pitu (România, Germania / 20 ani / extremă stânga / Bordeaux / 2 milioane de euro), Romario Benzar (România / 30 de ani / fundaș dreapta / UTA Arad / contract reziliat), Gabriel Torje (România / 33 de ani / extremă dreapta / Genclerbirligi / contract reziliat), Robert Moldoveanu (România / 23 de ani / atacant / Petrolul / contract reziliat), Robert Ion (România / 22 de ani / mijlocaș ofensiv / Poli Iași / contract reziliat), Ayrton Mboko (Belgia, RD Congo / 25 de ani / fundaș dreapta / FC Botoșani / contract reziliat), Jeremy Corinus (Franța / mijlocaș central / 25 de ani / Chindia Târgoviște / contract reziliat), Răzvan Matiș (România / 21 de ani / extremă stânga / Unirea Dej / împrumutat), Robert Mustacă (România / 20 de ani / extremă dreapta / Unirea Slobozia / împrumutat)