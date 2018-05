Gica Hagi a vorbit din nou despre plecarea din tara: "Vom vedea!" Oferta refuzata de "Rege": "Nu am putut sa plec atunci!" Cu cine negociaza

Gica Hagi a vorbit din nou despre plecarea din tara.

"Regele" pare convins sa nu mai continue in Romania si din sezonul urmator, chiar daca este extrem de atasat de Viitorul, proiectul sau de suflet.

Gica Hagi a recunoscut ca a purtat tratative cu rusii de la Rubin Kazan, insa a precizat ca nu a putut pleca de la Viitorul chiar in acel moment.



"Noi ne pregatim acum pentru campionatul urmator. Avem ideile noastre, vrem sa construim o echipa buna. Ne dorim sa fim acoperiti in privinta lotului pentru ca nu joaca istoria, in fiecare sezon o luam de la zero.

Vom vedea daca o sa fie cu mine sau cu altul. Nu e nimic concret acum, sunt numai tatonari. Daca voi pleca, o voi face acolo unde exista un concept in care sa incerci sa fii cel mai bun. Daca nu voi gasi asa ceva, asta e, raman aici. Eu nu vorbesc cand muncesc. Am purtat discutii candva cu Rubin Kazan, dar n-am putut sa plec atunci", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.

Potrivit presei poloneze, Gica Hagi s-ar afla in discutii cu Legia Varsovia. Negocierile sunt destul de avansate, iar "Regele" ar putea prelua clubul, sustin jurnalistii polonezi.