Ștefan Baiaram, autorul unuia dintre goluri, a părăsit terenul cu probleme medicale și este incert pentru returul decisiv cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League.



Bucuria golului s-a transformat în agonie pentru "decarul" din Bănie. Pe finalul partidei cu ploieștenii, Baiaram a suferit o accidentare și a avut nevoie de intervenția staff-ului medical. Imaginile de la finalul meciului, cu fotbalistul primind îngrijiri pe banca de rezerve, au instalat îngrijorarea în tabăra alb-albaștrilor înaintea celui mai important meci al sezonului.



Reacții pesimiste: "E o pierdere mare"



Specialiștii din fotbalul românesc sunt sceptici în privința recuperării sale miraculoase până joi, când Universitatea Craiova va încerca să apere avantajul de un gol obținut în Turcia.



Fostul mare jucător al Craiovei, Aurel Țicleanu, nu îi dă multe șanse de a fi pe teren. "Nu cred că poate să joace joi, e o pierdere mare. Era în formă. Nu văd să joace la trei zile. Să meargă la biserică să dea acatiste că a scăpat. Și glezna i-a oferit puţină elasticitate de a scăpat de presiunea la genunchi. Nu trebuie să joace joi la prima vedere, dar ei au staff medical", a punctat Țicleanu la Prima Sport.



Nici Basarab Panduru nu este optimist, analizând dinamica accidentării. "Îi fuge glezna, după gleznă, genunchiul... Tot piciorul e în pericol", a spus și acesta, subliniind gravitatea momentului.

