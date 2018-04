Geambazi nu deschide buzunarul lui Becali! :) Anuntul jucatorilor inaintea FINALEI cu CFR: "N-avem prima"

Vasile Geambazi, noul sef anuntat de Becali la FCSB, nu schimba politica de recompensare a fotbalistilor. :)

Stelistii n-au prime nici macar la derby-uri. Florin Tanase spune ca fotbalistii au discutat cu Geambazi, dar ca nu se pune problema ca seful impus de Becali sa-i rasplateasca financiar.



"Nu avem nicio prima. Dupa cum stiti, avem doar prime de calificare in Europa! L-am vazut pe domnul Geambazi la antrenament, am discutat cu dansul", a spus Tanase, care va fi capitan in derby-ul de maine seara.



Stelistii vor obtine bani buni din incasarile de la derby. Clubul se asteapta la 30 000 de oameni in tribune maine seara.