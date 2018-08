GAZ METAN - DINAMO 3-2 | "Am avut si ghinion! Nu am fost in apele noastre!" Explicatiile pustiului care a marcat golul doi al dinamovistilor

Dinamo a pierdut cu 2-3 confruntarea cu Gaz Metan de la Medias.

Robert Moldoveanu, autorul celui de-al doilea gol al dinamovistilor a vorbit despre evolutia echipei sale in aceasta partida.

"Am avut si ghinion... la acel autogol. Speram ca la meciul urmator sa corectam greselile. Nu a fost un adversar dificil, dar nu am fost noi in apele noastre in aceasta seara. Ma bucur ca am reusit sa inscriu, dar din pacate nu am putut ajuta echipa. Vedem din meciul urmator ce va fi", a spus Moldoveanu.

Pustiul de 19 ani a fost titular in partida contra echipei din Medias.