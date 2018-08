GAZ METAN - DINAMO 3-2 | Nistor si-a facut PRAF colegii dupa infrangerea de la Medias: "Daca nu faci fata presiunii, STAI ACASA! Unii sunt jucatori doar la antrenament!"

Dinamo a pierdut neasteptat la Medias dupa ce a reusit sa revina de la 0-1, insa a primit 2 goluri in 2 minute.

Dan Nistor a lansat un atac dur la adresa propriilor colegi dupa infrangerea cu Gaz Metan Medias. Nistor a criticat prestatia defensivei dupa ce Dinamo a primit cate 3 goluri cu FCSB si Gaz Metan.

"In doua meciuri am primit 6 goluri, la o echipa de nivelul lui Dinamo e inadmisibil sa se intample asa ceva. Cred ca o sa fim si la show-uri de comedie cu acel autogol. La antrenament toti dribleaza, marcam goluri, iar in meciuri pierdem marcajul. Poate unii jucatori sunt de antrenament, nu de jocuri. Nu inteleg ce se intampla. E presiune, normal, esti la Dinamo, daca nu faci fata stai acasa. Daca gresesc, imi asum declaratia.



Am discutat cu conducerea, vor sa-mi prelungeasca contractul, ma bucur, dar pentru mine erau importante cele 3 puncte astazi. Sper sa nu mai facem aceste greseli pe care le-am facut astazi la meciul urmator" a spus Dan Nistor la Digi Sport.