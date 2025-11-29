Aflată doar pe locul 10, cu 21 de puncte, FCSB va înfrunta chiar echipa aflată pe locul 6, ultimul care duce în play-off. Farul are acum 26 de puncte și se poate distanța la opt lungimi în cazul în care va învinge duminică.

Ciprian Marica, înainte de Farul - FCSB: "Vom avea surprize în play-off"



Ciprian Marica, acționar la Farul, este încrezător că dobrogenii vor face un meci bun contra lui FCSB și speră ca trupa lui Ianis Zicu să fie una dintre surprizele din play-off.



"Eu cred că vom avea și surprize în play-off, adică echipe pe care nu le-am fi luat în calcul. Să sperăm că Farul va face o surpriză plăcută și vom fi în play-off. Astăzi suntem în play-off. Avem o etapă dificilă acum, acasă, cu FCSB. Avem un avantaj de moral pentru că am reușit să îi batem în deplasare, însă FCSB are cel mai bun lot și poate avea oricând o zi excelentă. Va fi stadionul plin, atmosfera va fi de partea noastră. Sper ca fanii să ne împingă de la spate.



La FCSB au fost doi ani excelenți, au câștigat doi titluri. Cumva era normal să vină și o relaxare din asta. Ar fi fost greu să câștige al treilea titlu consecutiv, însă oricând își pot reveni", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.

