Fundașul central ales de Gigi Becali la FCSB! E din Liga 1 și are 35 de ani 

Ratarea titlului pentru al optulea an consecutiv l-a făcut pe Gigi Becali (64 ani) să anunțe că în această campanie de transferuri va investi masiv. Mai mult, patronul FCSB chiar le-a promis fanilor că în sezonul 2023-2024 vor fi campioni.

Gigi Becali îl vrea pe Igor Armaș la FCSB

Gigi Becali le-a reziliat contractele lui Iulian Cristea (28 ani) și Joonas Tamm (31 ani) și a anunțat că vicecampioana României se va întări cu doi fundași centrali. Primul, căruia i-a făcut și o ofertă de 30.000 de euro, este Vlad Chiricheș (33 ani), care a retrogradat cu Cremonese în această vară. Al doilea, potrivit Fanatik, este Igor Armaș (35 ani), căpitanul lui FC Voluntari.

Stoperul din Republica Moldova corespunde perfect cerințelor lui Gigi Becali: este liber de contract din această vară, are experiență, e jucător de echipă națională și posedă calitățile unui adevărat lider.

De-a lungul carierei, Igor Armaș a mai evoluat pentru Zimbru Chișinău, Hammarby, Kuban Krasnodar și Anzhi Makhachkala.

La naționala Moldovei a adunat 83 de selecții, în care a marcat 6 goluri. În timp ce pentru FC Voluntari a strâns 169 de meciuri, în care a înscris de 7 ori și a oferit 10 pase decisive.

Transferurile anunțate de Gigi Becali la FCSB

„Negociem cu mai mulți jucători, vedem, analizăm. N-au intrat zilele în sac. Avem destul de mult timp, așa că nu are rost să ne hazardăm. Am dat vreo șapte afară acum. Vii la Steaua (n.r. - FCSB)... eu nu mai fac contracte. Un an! Plus încă trei ani, doi ani, patru ani. Nu-mi place de tine, pleci! Omrani, un an, acasă!

E bun? Merge mai departe cu FCSB. Asta o să facem, noi nu suntem la Farul. Dacă-l aveam pe Hagi, nu era o problemă. Dar cine poate să facă așa? Hagi din nefotbaliști îi face fotbaliști. La noi, în loc să crească, mai scad puțin.

Nu aducem șapte, n-are rost să aducem șapte. O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și un atacant. Deci cinci fotbaliști! Atac, din ce văd eu, ca să întărim echipa”, a spus Gigi Becali.