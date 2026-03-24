Jaqueline Cristian (27 de ani, 36 WTA) nu a reușit ce nu a putut nici Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA), adică să producă o surpriză uriașă în faza optimilor de finală ale întrecerii WTA 1000 de la Miami.

Cu Jessica Pegula, respectiv Cori Gauff dincolo de fileu, româncele au cedat în două, respectiv în trei seturi confruntările cu numerele 5 și 4 ale clasamentului mondial.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, premii de câte €92,223, la Miami

În deschiderea serii, a fost rândul campioanei Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea, să ofere o lecție de rezistență, după ce Jaqueline Cristian a arătat, în faza șaisprezecimilor de finală, că știe cum să sufere, în duelul cu numărul 11 WTA, Ekaterina Alexandrova.

Cîrstea a revenit de la 6-4, 3-1 pentru Gauff, iar, când meciul părea deja pierdut, românca a legat o serie de cinci game-uri consecutive și a împins, după aproximativ 80 de minute de joc, partida în set decisiv. 6-4, 3-6, 6-2 a fost scorul final prin care Cori Gauff a reușit, după două ore și trei minute, să nu se înscrie pe lista Zhang-Noskova-Mertens, care cuprinde adversarele de temut, depășite de Sorana Cîrstea, în acest an, la Miami.