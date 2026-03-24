Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost oprite de două americance, în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Miami.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 36 WTA) nu a reușit ce nu a putut nici Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA), adică să producă o surpriză uriașă în faza optimilor de finală ale întrecerii WTA 1000 de la Miami.

Cu Jessica Pegula, respectiv Cori Gauff dincolo de fileu, româncele au cedat în două, respectiv în trei seturi confruntările cu numerele 5 și 4 ale clasamentului mondial.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, premii de câte €92,223, la Miami

În deschiderea serii, a fost rândul campioanei Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea, să ofere o lecție de rezistență, după ce Jaqueline Cristian a arătat, în faza șaisprezecimilor de finală, că știe cum să sufere, în duelul cu numărul 11 WTA, Ekaterina Alexandrova.

Cîrstea a revenit de la 6-4, 3-1 pentru Gauff, iar, când meciul părea deja pierdut, românca a legat o serie de cinci game-uri consecutive și a împins, după aproximativ 80 de minute de joc, partida în set decisiv. 6-4, 3-6, 6-2 a fost scorul final prin care Cori Gauff a reușit, după două ore și trei minute, să nu se înscrie pe lista Zhang-Noskova-Mertens, care cuprinde adversarele de temut, depășite de Sorana Cîrstea, în acest an, la Miami.

Jaqueline Cristian, învinsă 6-4, 6-1 de Jessica Pegula

După întâlnirea epuizantă cu Alexandrova, Jaqueline Cristian a abordat duelul cu Jessica Pegula având mai puține resurse la dispoziție.

Acest lucru s-a văzut la serviciu, unde Pegula a returnat, în stilul caracteristic, eficient, reușind patru break-uri în cele 69 de minute ale jocului.

Cristian și-a cedat serviciul încă din startul partidei, iar, în manșa secundă, și-a pierdut de trei ori serva, factor care a contribuit la un meci scurt, cu o concluzie clară.

Progrese în clasament pentru Cîrstea și Cristian

În ciuda înfrângerii cu Cori Gauff, Sorana Cîrstea urcă șase poziții în ierarhia mondială și ajunge până pe locul 29, în clasamentul momentului.

Jaqueline Cristian avansează o singură poziție, până pe locul 35.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
ULTIMELE STIRI
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
S-a rescris istoria fotbalului! Lionel Messi l-a depășit pe Pele
S-a rescris istoria fotbalului! Lionel Messi l-a depășit pe Pele
Reghecampf, înjurat ca la ușa cortului: situația sa în Africa, șocantă!
Reghecampf, înjurat ca la ușa cortului: situația sa în Africa, șocantă!
Ce se întâmplă cu Laurențiu Popescu? Înlocuitorul lui Ionuț Radu venise din vacanță la echipa națională
Ce se întâmplă cu Laurențiu Popescu? Înlocuitorul lui Ionuț Radu venise din vacanță la echipa națională
A ratat transferul în Superligă, dar acum a fost convocat de urgență la naționala mare a ”tricolorilor”! ”Cel mai bun marcator”
A ratat transferul în Superligă, dar acum a fost convocat de urgență la naționala mare a ”tricolorilor”! ”Cel mai bun marcator”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"

Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"

Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

A venit anunțul în cazul lui Umit Akdag, cu 3 zile înainte de Turcia - România

A venit anunțul în cazul lui Umit Akdag, cu 3 zile înainte de Turcia - România

Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”

Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”

Mircea Lucescu s-a decis: cine va apăra poarta României în meciul cu Turcia

Mircea Lucescu s-a decis: cine va apăra poarta României în meciul cu Turcia

Gata cu regula U21 în Superliga României: ”O va scoate”

Gata cu regula U21 în Superliga României: ”O va scoate”



Recomandarile redactiei
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
Reghecampf, înjurat ca la ușa cortului: situația sa în Africa, șocantă!
Reghecampf, înjurat ca la ușa cortului: situația sa în Africa, șocantă!
Ionuț Radu, APT pentru Turcia - România! Celta Vigo a făcut anunțul
Ionuț Radu, APT pentru Turcia - România! Celta Vigo a făcut anunțul
Bölöni, întrebarea care l-a iritat înainte de Turcia – România: „Nu, nu, nu, nu!“
Bölöni, întrebarea care l-a iritat înainte de Turcia – România: „Nu, nu, nu, nu!“
„Șeicul“ Contra: reacția arabilor după ce românul a ajuns la un salariu astronomic
„Șeicul“ Contra: reacția arabilor după ce românul a ajuns la un salariu astronomic
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Faza săptămânii la Miami: un bodyguard „l-a arestat” pe Mike Tyson, în timpul meciului Azarenka - Putintseva
Faza săptămânii la Miami: un bodyguard „l-a arestat” pe Mike Tyson, în timpul meciului Azarenka - Putintseva
„Complet lipsită de fair-play!” Internauții nu au iertat-o pe Sorana Cîrstea pentru ce a făcut la Miami
„Complet lipsită de fair-play!” Internauții nu au iertat-o pe Sorana Cîrstea pentru ce a făcut la Miami
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Spitalul cu normă de internări pentru a primi bani de la stat. ”Bunicul, bunica, mama, tata... Așa se internează, în familie”

stirileprotv Spitalul cu normă de internări pentru a primi bani de la stat. ”Bunicul, bunica, mama, tata... Așa se internează, în familie”

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

