FRF a interzis gazonul artificial in Liga 1! Echipa afectata de noile reguli din Romania

FRF anunta ca echipele din Liga 1 nu mai au voie sa joace pe gazon artificial.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Cluburile din Liga 1 sunt obligate de FRF sa asigure conditii decente de joc. FRF a decis sa interzica si gazonul artificial, iar Concordia Chiajna este direct vizata, fiind singura echipa din prima liga cu astfel de suprafata. Mai multi fotbalisti s-au plans chiar de accidentari serioase din cauza gazonului de la Chiajna.

"Terenurile de joc pe care se desfasoara jocuri din cadrul Campionatului national Liga I vor fi acoperite doar cu gazon natural sau hibrid.

Pentru evitarea oricarui dubiu, niciun joc din cadrul Campionatului National Liga I nu se va desfasura pe o suprafata de joc alcatuita din gazon artificial.

Prin gazon artificial se intelege orice suprafata de joc care nu este sau nu a fost creata, in mod predominant, din iarba naturala.

Ca pana acum, stadioanele trebuie sa fie dotate cu instalatie de nocturna, sistem de incalzire a terenului de joc care sa permita desfasurarea normala a jocurilor programate in perioadele cu temperaturi negative si minimum 300 de locuri acoperite. Prin exceptie, cluburile promovate pentru prima data in Liga 1 pot beneficia de o perioada de gratie de maximum un an competitional, pana la terminarea sezonului respectiv, pentru a-si moderniza propriul stadion si a-l aduce la standardele necesare. Perioada de gratie nu opereaza in privinta gazonului si a masurilor de siguranta prevazute de art.10 alin.1, lit.h) si t) din Legea nr.4/2008 completata cu prevederile Legii nr. 10/2012 , acestea fiind obligatorii.

De asemenea, s-a aprobat introducerea obligativitatii tuturor cluburilor, indiferent de esalon, de a avea neaparat un responsabil cu intretinerea gazonului pentru a putea participa in competitii.

Totodata, cluburilor care nu ofera o suprafata de joc regulamentara, li se va suspenda omologarea stadionului.", a anuntat FRF.