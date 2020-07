FOTO | Imagini FABULOASE de la Sibiu! Fanii lui Hermannstadt nu se lasa! S-au urcat in POM ca sa vada meciul cu Viitorul

Desi meciurile din Liga 1 se joaca fara spectatori, fanii din Romania gasesc metode inovatoare pentru a asista la partide.

La precedentele partide din playout ale Sibiului, fanii echipei s-au adunat in apropierea stadionului si au facut galerie echipei, insa la partida cu Viitorul 'ultrasii' nu s-au mai prezentat. In schimb, au fost alti fani care au gasit modalitati inedite de a putea urmari meciul.

Cativa copii s-au urcat in pomii din apropierea arenei, in vreme ce alti fani s-au urcat pe garduri. Un suporter a urmarit meciul de la fereastra apartamentului sau, afisand un steag si cu un joben alb-rosu in cap.

Fanii Sibiului nu sunt primii din fotbalul romanesc care apeleaza la astfel de metode. Marti, suporterii lui Turris au asistat la partida cu CS Mioveni din spatele gardurilor care imprejmuiesc stadionul.