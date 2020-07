NEBUNIE LA KIEV! Ultrasii lui Dinamo Kiev, FOC SI AMENINTARI in fata masinii lui Lucescu! Imagini de ultima ora

Fanii lui Dinamo Kiev nu accepta numirea lui Mircea Lucescu pe banca echipei lor!

Dupa protestul de la gardurile stadionului, ultrasii au mers la intrarea centrala a arenei.

Au aprins zeci de torte si au asteptat masina in care se afla Lucescu alaturi de sefii clubului! Fanii au scandat minute in sir si i-au cerut lui Lucescu sa renunte de urgenta la postul pe care abia l-a acceptat!

Unul dintre liderii ultrasilor lui Dinamo, 'Dexter', a dezvaluit ce-l asteapta pe Luce la Kiev: "Suporterii sunt impotriva unui antrenor care a aruncat cu mizerii in clubul Dinamo Kiev si in Ucraina. Are o reputatie proasta, nu vrem pe cineva ca el la Dinamo Kiev. Nu intelegem nici de ce el, la 75 de ani, are nevoie de atata stress? Vom fi cu gura pe el la fiecare meci. Va fi criticat pentru fiecare ratare. Nu va putea nici sa antreneze echipa. Chiar daca fanii nu vor fi pe stadion, ceea ce nu vreau sa cred ca se va intampla, jurnalistii vor pune presiune pe el, fostii jucatori la fel. O asemenea presiune va contribui la o atmosfera negativa asupra intregii echipe."