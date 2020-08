Pierdere importanta pentru Daniel Pancu! Jucatorul pe care si-l dorea cel mai mult a plecat din Liga 1: cu ce echipa a semnat

Michael Omoh a plecat in Liga a 2-a din Israel dupa ce Poli Iasi s-a salvat de la retrogradare.

Dupa cele 6 luni petrecute la Poli Iasi sub comanda lui Mircea Rednic, suedezul Michael Omoh (28 de ani) a decis sa pareseasca definitiv Romania. Mijlocasul ofensiv, care a reusit sa dea doua goluri si sa ofere patru assist-uri in cele 21 de partide in tricoul Iasi-ului, a ales sa se transfere la Hapoel Kfar Shaba, locul al 13-lea in Liga a 2-a din Israel. Situatia financiara de la Iasi l-a facut pe acesta sa nu-si mai doreasca sa continue in Liga 1.

Pancu îi considera un jucator important, singurul dintre strainii pentru care insista sa ramana la echipa:

"Un alt jucător pe care mi-l doresc foarte mult dintre cei care nu mai au contract, este Omoh. La fel Luckassen, care si-a manifestat intentia de a nu mai continua in Romania. De la Omoh asteptam un răspuns", a declarat Daniel Pancu.