Adrian Păun, declarație războinică, după succesul obținut de CFR Cluj: „Victorie grea, muncită, cu sânge”

CFR a început perfect duelul cu ialomițenii și au punctat prin Virgiliu Postolachi în minutul 15. Clujenii s-au văzut egalați la ultima fază din prima repriză, în urma reușitei lui Afalna.

Trupa lui Dan Petrescu a forțat în a doua repriză, iar insistențele lor au fost răsplătite în minutul 90+4, când Dumbrăvanu a marcat golul victorie și i-a adus 3 puncte lui CFR Cluj.

Adrian Păun, după victoria cu Unirea Slobozia: „A fost o victorie grea, muncită, cu sânge”

Adrian Păun a vorbit la finalul meciului cu Unirea Slobozia despre spirtul pe care l-au arătat jucătorii CFR-ului.

„Ne bucurăm că am început cu dreptul. A fost o victorie grea, muncită, cu sânge. În prelungiri, cu VAR, am stat atâtea minute, dar acesta este spiritul CFR-ului. Luptăm până la final, chiar dacă nu am făcut un meci strălucit. Până la urmă, importante sunt punctele.



Am avut un meci dificil în Ungaria (n.r. cu Paksi). Am făcut un meci modest, îi felicit pe cei de la Slobozia. Mai avem multe de pus la punct. Ne gândim acum la meciul de joi, depindem foarte mult de această calificare”, a spus Adrian Păun, la Digi Sport.