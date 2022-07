Fotbalistul din Liga 1 care nu ascunde că ar vrea să joace la Rapid. Ce sumă ar trebui să plătească giuleștenii

Antrenorul Rapidului a anunțat că mai are novoie de un atacant și de un fundaș pentru a echilibra lotul.

Dacă nu va identifica fundașul central potrivit, Mutu și-ar putea betona compartimentul defensiv cu Marco Dulca (23 de ani, mijlocaș defensiv), care și-a exprimat deja, în mai multe rânduri, dorința de a îmbrăca tricoul alb-vișiniu.

300.000 de euro i-ar costa pe rapidiști transferul lui Dulca

Marco Dulca se află în momentul de față sub contract cu AFC Chindia Targoviste, iar înțelegerea expiră abia în iunie 2023. Cu toate acestea rapidiștii îl pot transfera, dacă achită clauza de reziliere în valoare de 300.000 de euro.

„S-a vorbit foarte mult, am văzut şi eu. Nu ştiu, până în septembrie mai este timp. Eu am vorbit şi cu Mister, am spus <<sunt jucător profesionist, îmi fac treaba la orice echipă sunt>>.

Capul îmi este la Chindia momentan, dacă va veni o ofertă concretă şi e bună şi pentru mine, şi pentru club, va fi ok. Până atunci, sunt la Chindia, vreau să îmi fac treaba cât mai bine.

(n.r. - E tentant să ajungi la Rapid?) Da, normal, ţinând cont şi de istoria tatălui meu, de potenţialul Rapidului, pentru că au făcut transferuri, au construit stadion, suporteri în spate.

Eu zic că Rapid se poate bate la campionat. Nu ştiu, eu am şi clauză de reziliere, care nu e mică (n.r. - 300.000 de mii de euro), dar vom vedea.

Sincer, nu ştiu dacă ar putea Rapid să plătească clauza de reziliere în momentul de faţă, dar, dacă o va face, va fi un pas înainte pentru mine”, a declarat Marco Dulca, potrivit Orange Sport.