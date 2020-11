Fotbalistul de Champions League pe care Hagi il putea lua GRATIS! La vremea aceea jucatorul evolua in Liga a doua: "Poti sa-l intrebi?"

Hagi a descoperit in urma cu sase ani un atacant talentat de la nationala Albaniei U21.

Este vorba despre Vedat Muriqi, actualul atacant de 18 milioane de euro al lui Lazio Roma si fotbalist ce evolueaza in prezent pentru nationala Kosovo. Hagi l-a observat la o partida amicala disputata de Romania U21 in compania Albaniei, incheiata cu scorul de 3-1.

La acea partida era prezent si un jurnalist de origine albaneza, pe care Hagi l-a intrebat daca il cunoaste pe atacantul formatiei adverse.

"Ai putea sa-l intrebi daca ar fi interesat sa vina sa joace aici?", a spus Gica Hagi atunci, citat de catre Gazeta Sporturilor.

Jurnalistul a luat legatura cu Muriqi pe Facebook, iar jucatorului nu-i venea sa creada ca Hagi il doreste.

"Ma stie domnul Hagi? De unde? Ca eu am jucat 13 minute aici in zece etape! Normal ca as veni la clubul lui, as fi onorat!", i-ar fi transmis Vedat Muriqi jurnalistului Elsion Vaso.

La scurta vreme dupa conversatie, atacantul a inceput sa marcheze in liga a doua turca, unde evolua pentru Giresunspor. Clubul din Turcia a realizat ce "star" are in propria curte, asa ca transferul la echipa lui Hagi devenise imposibil de realizat. Evolutiile lui Muriqi l-au pus in vizorul unor echipe mari din prima Liga Turca.

Au urmat pentru Muriqi transferuri la Genclerbirligi, la Rizespor si mai apoi la Fenerbahce. Atacantul a fost transferat la Lazio pentru 18 milioane de euro in aceasta vara, iar la meciul de miercuri seara din UEFA Champions League contra lui Zenit, Muriqi a fost titular.