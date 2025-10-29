După un start bun de sezon în care a legat 10 etape fără eșec și a obținut calificarea în grupele Conference League, Universitatea Craiova a suferit două eșecuri în campionat, a pierdut contra lui Rakow și a remizat împotriva ultimei clasate Metaloglobus.

Sorin Paraschiv: "Mi se pare incredibil că se vorbește de plecarea lui Rădoi de la Craiova"



Relația dintre conducere și Mirel Rădoi nu mai pare atât de bună și se speculează tot mai des că în viitorul apropiat s-ar putea produce despărțirea.



Sorin Paraschiv (44 de ani), fostul coleg al lui Mirel Rădoi de la Steaua, se declară foarte surprins că deja se discută despre o posibilă plecare a tehnicianului de la Craiova, în condițiile în care echipa a avut rezultate bune în actuala stagiune.



"Mi se pare incredibil ca după două înfrângeri să vorbim despre acest subiect, dacă Mirel va mai continua. El are șanse în continuare să fie sus. Acum nu știu ce obiectiv și-au propus ei, dar Mirel a spus înaintea sezonului că, dacă nu va câștiga campionatul, va pleca.



Mi-este foarte greu să zic ceva. Totul este ciudat. Fotbalul din România este ciudat, patronii sunt ciudăței, președinții de club, primarii care se implică foarte mult în fotbal. Am ajuns să discutăm despre plecarea lui Mirel, care a început foarte bine campionatul, care a calificat echipa în cupele europene după foarte mulți ani și care are șanse la titlu. E ciudat, dar la noi se pot întâmpla astfel de lucruri", a spus Sorin Paraschiv, pentru PRO TV.