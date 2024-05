Brăileanul e legitimat la gruparea roș-albastră din august 2017 și mai are contract valabil până în iunie 2028, doar că Al Duhail a prezentat interes pentru el și încearcă să închidă mutarea fotbalistului în perioada următoare.

Cinci milioane de euro este clauza de reziliere a lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a rupt tăcerea despre plecarea sa de la FCSB

Coman a vorbit despre transferul său la arabi și a menționat că încă nu a semnat. Totuși, fotbalistul a evidențiat că va pleca cu siguranță de la clubul din Berceni dacă Al Duhail va achita clauza de cinci milioane de euro.

De asemenea, jucătorul a mărturisit că a dialogat și cu Denis Alibec, colegul său de la națională, cu privire la transferul în zona arabă.

”Eu n-am semnat încă. Dacă se plăteşte clauza de 5 milioane, voi pleca, 100%. Mă interesez unde merg, nu pot pleca de capul meu. E totul safe acolo, Doha e un oraş foarte frumos. Nici eu nu sunt fan, îmi place natura, dar e un oraş în care m-am gândit ca familiei să-i fie bine.

În Arabia Saudită sunt unele oraşe nu foarte ok. Cu Alibec am vorbit şi mi-a zis să mă duc, am înţeles că antrenorul (n.r. - Galtier) mă doreşte şi a contat şi asta, că nu mă duceam să stau pe acolo.

Sunt de mulţi ani aici, e clar că vreau şi eu să schimb, să experimentez şi altceva, că nu pot rămâne toată viaţa aici şi mă gândeam de mult la momentul schimbării.

Am mai avut oferte şi nu am fost lăsat, dar acum depinde de mine. N-am fost pus în situaţia de a alege, acum depinde de mine, pot spune da sau nu. Nu mai pot acum să mă sucesc, dacă am spus ceva aşa rămâne”, a spus Florinel Coman, potrivit OrangeSport.

De când se află la FCSB, Coman a reușit să marcheze 63 de goluri în 232 de apariții. Mai mult, winger-ul roș-albaștrilor și-a trecut în cont și 62 de apariții, în aproape 15.500 de minute petrecute în echipamentul formației.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României