Probleme mari pentru Dinamo! Trei jucători sunt OUT înainte de meciul decisiv cu UTA

Înainte de meciul cu UTA Arad, cel mai important al sezonului, Zeljko Kopic nu poate conta pe trei jucători. Fundașii Darko Velkovski și Edgar Ie vor fi indisponibili, iar antrenorul nu se poate baza nici pe atacantul Astrit Selmani, care s-ar fi operat în cursul zilei de vineri, susține antrenorul croat.

”Câinii” au nevoie de o victorie cu UTA Arad, dar și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a prinde barajul pentru menținere/promovare, acolo unde vor întâlni Csikszereda Miercurea Ciuc sau CS Mioveni.

Zeljko Kopic a vorbit și în termeni laudativi despre echipa lui Mircea Rednic, care a câștigat matematic play-out-ul cu o etapă înainte de final. Chiar și așa, tehnicianul de la UTA Arad a anunțat că va alinia cea mai bună echipă la meciul de duminică.

Zeljko Kopic: ”Nu ne gândim la calcule”

”Pentru noi, e important să fim pregătiți mâine, să dăm totul, să luptăm pentru toate punctele puse în joc. Nu ne gândim la calcule, ne-am concentrat pe pregătirea meciului.

Edgar Ie și Selmani sunt indisponibili, Astrit s-a și operat ieri, totul decurge bine pentru el, Velkovski este și el indisponibil, restul sunt pregătiți de joc. Vom discuta mai multe după meci, acum focusul este pentru meciul de mâine.

UTA a făcut un play-out incredibil, au marcat mult și merită să fie în fruntea clasamentului, practică un fotbal foarte bun.În multe meciuri noi am fost foarte aproape, să avem mai multe puncte, dar aceasta este situația, nu mai putem discuta despre ce am ratat, cum am primit golurile, este greu și ce am spus, doar o parte din aceste puncte meritate ne-ar fi adus într-o situație mult mai bună, dar nu suntem”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Ce urmează la Dinamo, dacă retrogradează în Liga 2

Nu este un secret faptul că la Dinamo se plătesc salarii foarte mari comparativ cu situația în care se află din punct de vedere sportiv, iar astfel, conform surselor Sport.ro, dacă va retrograda va urma o plecare numeroasă în rândul jucătorilor.

Va părăsi clubul mai bine de jumătate din jucători, în special străinii cu salarii mari, astfel că pentru sezonul următor lotul va fi unul preponderent nou.

”Dacă echipa va retrograda, e clar că vor pleca foarte, foarte mulți jucători. Salariile mari, în cazul retrogradării, nu au fost justificate, astfel că se va trece la un alt plan.

Contează și faptul că banii din drepturile TV nu vor mai fi, dar și că, din moment ce vorbim de Liga 2, ne raportăm la alte salarii, mai mici”, au spus sursele Sport.ro.