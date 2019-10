Marko Momcilovic, PRIMUL MECI pentru FCSB dupa un an! Trebuie sa-l convinga pe Becali: patronul nu-l mai vrea la echipa

Din articol Becali nu mai vrea sa-l pastreze

FCSB a jucat un amical cu FC Voluntari.

Marko Momcilovic a revenit pe teren pentru FCSB!

Fundasul a jucat primul sau meci dupa o pauza de un an, cauzata de accidentari. El a evoluat in amicalul pierdut cu 1-2 de FCSB in fata celor de la Voluntari, scrie DigiSport.

Momcilovic a revenit la antrenamente de ceva timp, iar Vintila l-a introdus in teren la amicalul de la baza din Berceni.

Marko a jucat o repriza.

Becali nu mai vrea sa-l pastreze

Gigi Becali a fost deranjat de accidentarile repetate ale lui Momcilovic si a anuntat ca FCSB se va desparti de fundasul sarb, pentru ca nu mai poate risca sa se accidenteze din nou.

"Nu am ce sa-i fac lui Momcilovic, in vara ii expira contractul, ne strangem mana, multumim pentru ca a fost un baiat extraordinar. Asta e, nu poti sa te pui cu sanatatea. Nu am ce sa fac. Avem cel mai bun fundas stanga din România din toate timpurile, pe Pantiru", a spus Gigi Becali acum cateva zile.