Florin Tănase a reușit o triplă pentru FCSB, două dintre goluri fiind din penalty, însă campioana s-a văzut învinsă de Dinamo în campionat după mai bine de 5 ani.

Florin Tănase distruge arbitrajul după Dinamo - FCSB 4-3



Tănase a acuzat vehement deciziile de arbitraj ale lui Horațiu Feșnic, în special primul penalty dictat în favoarea lui Dinamo după ce Risto Radunovic l-a ținut în careu pe Danny Armstrong.



"Atmosfera n-are cum să fie bună. Am pierdut din nou. Cred că facem prea multe greșeli ca să putem câștiga și foarte multe greșeli din parte arbitrilor contra noastră. Penalty dictat azi... nu-i mai înțelegi. Săracii de ei, te doare capul! Ăla e penalty? Să ne spună și nouă! E ținere reciprocă la penalty. Nici n-a căzut, nici n-a cerut penalty.



După aceea, fault, lovitură liberă la 20 de metri, îl deposedează corect Baba. Se vede clar de la 40 de metri, dar el fluieră. Nu se poate așa ceva! E clar că fluieră cu intenție. Ce să vorbești cu arbitrul? El zice să vină căpitanul. N-ai voie să vorbești cu ei. Nu știu ce i-a spus căpitanului că nu sunt eu căpitan", a spus Tănase.

Florin Tănase: "Dacă e oboseală, ce facem? Ne lăsăm un an?"



FCSB are 4 eșecuri în ultimele 5 meciuri oficiale, a fost eliminată din Liga Campionilor, iar Florin Tănase trage un semnal de alarmă.



"Vreau să ne cerem scuze fanilor. Suntem într-o situație foarte grea. Ei au arătat că ne susțin. Le cerem să o facă în continuare pentru că avem cea mai mare nevoie de ei acum. Normal că nu mă pot bucura după triplă. Sunt obișnuit să câștig împotriva lui Dinamo, nu să pierd. Asta e, mergem înainte, dar trebuie schimbat ceva pentru că nu merge așa.



Acum primim multe goluri cu mare ușurință. Echipele adverse au ocazii din nimic. Nici nu se chinuie prea tare să ajungă la noi în fața porții. Nu avem un moral bun, dar la acest club trebuie să te ridici și să demonstrezi că meriți să joci pentru culorile acestea.



Rămâne de văzut și analizat. E bine că aceste rezultate au venit în startul sezonului și avem timp să reglăm. Nu e vorba de nicio forță a grupului, ci de forța pasei, a șutului, a duelului. Dacă e oboseală, ce facem? Ne lăsăm un an, stăm pe bară? Nu mai contează ce ai făcut ieri! Am încredere în colegi că ne vom trezi și vom face meciuri bune.



Pe noi ne interesează jucătorul nostru. Am pierdut 4 meciuri din 5 până să jucăm cu ei. E dureros, clar. Trebuie să găsim cauzele, să vedem unde greșim și să rectificăm. N-am avut dueluri cu fanii. Ce dueluri? La corner am așteptat să termine. Nu mai știam câte hârtii au. Am așteptat să le termine ca să execut", a mai spus Tănase.



FCSB ocupă acum locul 11 în Superliga, cu 4 puncte în 4 meciuri, iar acum se pregătește de meciul cu Drita (turul 3 preliminar UEL), joi, de la 21:30, în direct pe PRO TV și VOYO.